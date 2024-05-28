تقرير : إسرائيل قدمت عرضاً "أكثر مرونة" بشأن صفقة الأسرى

كشف مصدران مطلعان على المفاوضات أن إسرائيل قدمت لقطر ومصر والولايات المتحدة، أمس الاثنين، اقتراحا رسميا مكتوبا ومحدثا لاتفاق محتمل لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة، يمكن أن يؤدي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار.

و بحسب ما نقل موقع "أكسيوس"، فإن الاقتراح المكتوب، الذي تم تقديمه إلى الوسطاء الرئيسيين قطر ومصر، كان مفصلا وموسعا بشأن المبادئ العامة التي قدمها مدير الموساد ديفيد بارنيا خلال الاجتماع في باريس يوم الجمعة الماضي.

وأفاد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون بأن اجتماعا في باريس يوم الجمعة بين مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية بيل بيرنز ومدير الموساد الإسرائيلي ورئيس الوزراء القطري حقق تقدما نحو الاستئناف المحتمل لمفاوضات الأسرى في غزة.

لكن مسؤولي حماس قالوا في الأيام الأخيرة إنهم لن يستأنفوا المفاوضات إذا لم تتوقف عملية القوات الإسرائيلية في رفح أو إذا لم تنهِ إسرائيل الحرب.

وأفادت مصادر بأن حماس تتحفظ على العودة للمفاوضات مع استمرار القصف الإسرائيلي، وأنها لم ترد حتى الآن على عودتها للمفاوضات، حسب موقع العربية