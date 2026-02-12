غزو وشيك من سوريا لهضبة الجولان ؟ الجيش الإسرائيلي يستعد بالفعل للسيناريو

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الخميس) أن قوات لواء "الجولان" (474) تحت قيادة الفرقة 210 أنهت خلال الأسبوع الماضي تدريبًا لوائيًا بجنوب هضبة الجولان، وذلك كجزء من سلسلة تدريبات لتعزيز الجاهزية لحماية البلدات والاستعداد لسيناريو تسلل من سوريا.

في إطار التمرين، تدربت قوات الخدمة النظامية والاحتياطية للواء أيضًا على الاستجابة لسيناريوهات إخلاء الجرحى وسيناريوهات القتال في المواقع وفي المناطق المبنية. نُفذ التمرين في بلدتي ميتسر وأفيك، بالتعاون مع السلطات المحلية، مسؤولي الأمن ومقاتلي وحدات الأمن في البلدات. وفي الوقت نفسه، تواصل قوات الفرقة 210 الانتشار في المنطقة.

التمرين جاء بعد عثور قوات الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي مخزن أسلحة تابع لمنظمة الجماعة الإسلامية وتدميره في قرية بيت جن جنوب سوريا.

أشار مصدر أمني إلى أنه خلال العملية، قوات من وحدة مغلان التابعة لفرقة الكوماندوز عثرت ودمرت في مخزن العديد من وسائل القتال، من بينها أسلحة وألغام ووسائل اتصال تابعة للتنظيم، الذي عمل على مدار الحرب وما زال يحاول تنفيذ عمليات مسلحة ضد دولة إسرائيل ومواطنيها في الجبهة الشمالية.

في وقت سابق، اعتقل قيادي بارز في تنظيم "الجماعة الإسلامية" ضمن عملية عسكرية في منطقة مزارع شبعا. بناءً على مؤشرات استخباراتية تم جمعها في الأسابيع الأخيرة، داهمت قوات الجيش الإسرائيلي بقيادة فرقة 210 الليلة الماضية مبنى في منطقة مزارع شبعا اختبأ فيها المسؤول في الجماعة.

كما ذُكر، الجماعة الإسلامية (الجماعة الإسلامية) هي منظمة سنية-فلسطينية تتمزكز في لبنان. المنظمة مرتبطة بالإخوان المسلمين ومرتبطة بحركة حماس.