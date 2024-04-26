بن غفير يحقق في استخدام الشرطة البلدية لمرافقة قوافل المساعدات إلى غزة

في أحداث تتسم بالتوتر والجدل السياسي، تصاعدت الأزمة في مدينة عراد اجنوب إسرائيلي بعد تدخل وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، للتحقيق في استخدام الشرطة البلدية في مرافقة قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة. جاء هذا الإجراء على خلفية اعتراضات واسعة نفذتها حركة "الأمر 9" ضد قوافل المساعدات، حيث أقدم المتظاهرون على حجب وحتى إفراغ محتويات بعض الشاحنات.

وفي محاولة لإدارة الوضع، شاركت قوات الشرطة المحلية في إزالة الحواجز التي نصبها المحتجون، الأمر الذي أثار حفيظة رئيس بلدية عراد، يائير معيان، الذي أرسل رسالة غاضبة إلى الوزير بن جفير يعبر فيها عن رفضه لاستخدام موظفي البلدية في مثل هذه المواجهات. وفقاً للوائح، لا ينبغي للشرطة البلدية القيام بمهام خارج المناطق المحددة مثل الحدائق العامة والمناطق التجارية وغيرها، وهو ما يتعارض مع القانون حسب قول معيان.

من جهته، أكد وزير الأمن القومي بن جفير أنه سيحقق في الأمر، معبرًا عن أسفه لكونه الوحيد الذي صوت ضد تمرير المساعدات لغزة في مجلس الوزراء، وذلك استجابة للتحديات الأمنية والإنسانية المتزايدة التي تواجه إسرائيل.