لبنان: مشاهير وطبيب ومحام متهمون باغتصاب الأطفال و"الاتجار بالبشر وتبييض الأموال" عبر تطبيق "تيك توك"

كشفت معلومات جديدة في قضية عصابة تطبيق"تيك توك" التي استدرجت أطفالاً عبر التطبيق الشهير من أجل اغتصابهم، بعد أن انضم اسم التيك توكر "جيجي غنوي" إلى المتّهمين الذين ادعى عليهم القضاء اللبناني، اليوم الجمعة، ولا تقتصر الجرائم أو الاتهامات بحق المتهمين أو الملاحقين على الاغتصاب، بل تتراوح أيضا بين الاتجار بالبشر وتبييض الأموال والتحرش.

إلى ذلك، بينت المصادر أن القضاء اللبناني ادّعى حتى الآن على 17 متّهماً ، ضمنهم 10 موقوفين و7 متوارين عن الأنظار.

https://twitter.com/i/web/status/1788607025057825137