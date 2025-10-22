"اللواء الفرنسي تحت النار": هل تدعم فرنسا حملة الشرع ضد مقاتليها في سوريا؟

أفادت وسائل إعلام سورية بانتشار قوات الأمن حول مخيم يضم مقاتلين يحملون الجنسية الفرنسية في ريف بلدة حارم شمال إدلب. وذكرت التقارير أن اشتباكات عنيفة اندلعت الليلة الماضية بين قوات الأمن التابعة للرئيس أحمد الشرع وميليشيا تُعرف باسم "فرقة الغرباء" أو "اللواء الفرنسي" – وهي جماعة جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة، تتألف في معظمها من مسلمين من أصول فرنسية يقودها الفرنسي السنغالي عمر اومسين.

واتهمت المجموعة في بيان "الأمن الداخلي" التابعة لحكومة دمشق، بالتنسيق مع المخابرات الفرنسية لشن حملة أمنية على تجمعاتهم والقضاء عليهم" وقالوا :" منذ عام 2013 ونحن نقاتل في سبيل الله في سوريا، والآن تستعد عدة مجموعات من الجهاز الأمني لمهاجمتنا انطلاقًا من مدينة حارم.سندافع, ستكونون شهودًا على خيانة أحمد الشرع الكبرى ضد إخوانه السابقين في السلاح، المهاجرين"، ويشار إلى أن مجموعة مقاتلين اوزبك أعلنت دعمها لهم.

تتمركز هذه الميليشيا منذ سنوات في مناطق كانت خاضعة سابقاً لسيطرة المعارضة بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، وتضم عشرات المقاتلين الأجانب من أوروبا، بينهم قائدها الحالي. وتُعتبر من آخر الجماعات الأجنبية النشطة في المنطقة.

الشرع، الذي كان في السابق يقود فصيلاً انشق عن القاعدة وقاتل إلى جانبها ضد نظام الأسد، يسعى اليوم إلى توحيد السلاح تحت سلطة الجيش السوري الجديد الذي يعمل على تأسيسه.

وفي السياق نفسه، أفادت مصادر بأن الحملة الأمنية الواسعة ضد "اللواء الفرنسي" تجري بدعم من الحكومة الفرنسية، التي تضغط على دمشق لاعتقال أو اغتيال المقاتلين الحاملين للجنسية الفرنسية.

ويرى مراقبون أن الضغط الفرنسي يأتي خشية من عودة هؤلاء المقاتلين المتطرفين إلى أوروبا.

تُعتبر هذه التطورات مؤشراً على تحوّل لافت في سياسة الرئيس أحمد الشرع، من قائد متمرد سابق إلى زعيم يسعى إلى إنهاء وجود الجماعات الجهادية الأجنبية في بلاده.