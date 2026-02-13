مبالغ طائلة تصل عشرات آلاف الشواقل يجنيها سماسرة التصاريح من العمال الفلسطينيين | تقرير ميداني

سوق سوداء تنمو في ظل منع تصاريح العمل وغياب المعطيات الرسمية حول حجم الظاهرة، للمزيد شاهدوا تقرير مراسلنا مجد دانيال أدناه

i24NEWS
دقيقة 1
مبالغ طائلة تقدر بعشرات الاف الشواقل وقد تصل الى خمسين الف شيكل مقابل اصدار تصريح يجنيها سماسرة التصاريح مستغليين اوضاع العمال الفلسطينيين الممنوعين من دخول اسرائيل منذ السابع من اوكتوبر 

الا ان هذه التصاريح التي تدفع ببعض العمال الى بيع ممتلكاتهم من اجل الحصول عليها لا تخولهم للعمل في اسرائيل بل تسمح بالدخول فقط مما يعرضهم لخطر الاعتقال … ولا توجد معطيات رسمية حول حجم الظاهرة الا انها تقدر بعشرات الالاف 

في ظل سياسة إسرائيلية تتعنت في عدم إصدار تصاريح عمل للعمال الفلسطينيين وتمنعهم من العودة الى اماكن عملهم ومصدر رزقهم الوحيد ترتفع نسب البطالة والفقر لدى المجتمع الفلسطيني وتحول مسألة إصدار التصاريح الى سوق سوداء تستغل فيها ضائقة العمال لاطماع وجشع بعض المقاولين لكسب ارباح طائلة على حساب معاناة العمال

