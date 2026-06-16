أدلى رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء) بسلسلة من التصريحات خلال لقائه الرسمي مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني. كشف ترامب عن تفاصيل حول الاتفاق النووي الجاري التبلور مع طهران، وهاجم بشدة طريقة إدارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للحرب في لبنان، وتطرق إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

في مستهل الاجتماع، صرّح ترامب بأن قطر من المتوقع أن تستثمر مبلغاً ضخماً يتجاوز تريليون دولار في الولايات المتحدة، وأثنى على العلاقة التي نشأت مع طهران: "نحن نقدّر العلاقة التي لدينا مع إيران في الفترة القصيرة الأخيرة. لدينا علاقة جيدة جداً معهم، الأشخاص الذين نتحدث معهم هناك عقلانيون، أذكياء وغير متطرفين".

تحدث ترامب مطولاً عن قضية البرنامج النووي الإيراني، وهاجم إدارة أوباما قائلاً: "لقد دفعوا لهم مليارات، نحن لا نستثمر هناك أي أموال"، وأوضح أنه حصل على التزام كامل من طهران: "إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً، لقد وافقوا على ذلك ولهذا السبب وافقت أنا على توقيع الاتفاق. لو كانوا قد حصلوا على مثل هذا السلاح، كانوا سيفجرون كل شيء وربما كانوا سيحاولون الوصول إلينا".

تناول ترامب القضية النووية الإيرانية بإسهاب، وانتقد إدارة أوباما قائلاً: "لقد دفع لهم مليارات الدولارات، ونحن لا نستثمر أي أموال هناك"، وأوضح أنه حصل على التزام كامل من طهران: "لن تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً، لقد وافقوا على ذلك، ولهذا السبب وافقت على توقيع الاتفاقية. إذا حصلوا على مثل هذا السلاح، فسوف يدمرون كل شيء، وربما يحاولون الوصول إلينا".

بالإضافة إلى ذلك، تطرق ترامب إلى التغييرات السياسية داخل إيران وقال: "لم أكن يومًا مهتمًا بتغيير النظام، لم يكن ذلك جزءًا من الخطة، لكنه بالفعل حدث. تحدثنا معهم عن ذلك، الناس هناك قُتلوا في ظل الأنظمة السابقة (خلال الاحتجاجات التي قُتل فيها حوالي 42 ألف متظاهر)".

أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، خفف قليلاً من الحماس في نهاية اللقاء وقال لترامب: "الاتفاق بين طهران وواشنطن مهم، لكن لا يزال هناك عمل يجب القيام به".

انتقادات حادة لنتنياهو: "لا داعي لتفجير مبنى سكني"

خصص جزء كبير من تصريحات ترامب لانتقاد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، وطبيعة نشاط الجيش الإسرائيلي في لبنان. قال ترامب: "لدي علاقة جيدة مع بيبي، علاقة ممتازة"، لكنه هاجم على الفور: "لم يعجبني أنه هاجم في بيروت. أطلقوا عليه طائرات بدون طيار فرد بقنبلة، وكان ذلك أكثر من اللازم. يجب على بيبي أن يكون أكثر مسؤولية فيما يتعلق بلبنان. إسرائيل وهم يحاربون منذ وقت طويل جداً، ولا يجب تفجير مبنى سكني كامل في كل مرة يبحثون فيها عن شخص ما".

كشف ترامب أنه عرض على إسرائيل حلاً بديلاً في الحدود الشمالية: "اقترحت على إسرائيل أن تدع سوريا تتعامل مع حزب الله. حزب الله هو مشكلة بالنسبة للبنان، إنها حرب صغيرة مقارنة مع إيران، رغم أنه يرفع رأسه بين الحين والآخر. أردوغان جيد بالفعل مع حزب الله."

وفيما بعد ذكر ترامب لنتنياهو لمن يدين بأمنه: "بدون الولايات المتحدة وبَدوني، لم تكن لتوجد إسرائيل. لو لم أتدخل، لكانت إسرائيل قد انفجرت منذ زمن. بيبي ترَجّى أوباما في وقته ألا يقوم بعقد الصفقة، وأنا الذي أنهيتها. لو لم أفعل ذلك، لما كانت إسرائيل ستبقى موجودة بعد الآن."

الجبهة الأوكرانية: "تحدثت مع بوتين وزيلينسكي"

في الختام، تطرق ترامب إلى الحرب في أوروبا وكشف أنه يمارس ضغطًا شديدًا على الجانبين للتوصل إلى حل فوري: "التقيت بزيلينسكي وكانت لدينا جلسة جيدة. على روسيا أن تبرم صفقة وتنهي الأمر. تحدثت مع بوتين الأحد الماضي، وقلت له نفس الشيء بالضبط".