مقتل شاب علوي على خلفية طائفية خلال احتفالات "يوم التحرير" في اللاذقية

توفي الشاب مراد محمد محرز من أبناء الطائفة العلوية في محافظة اللاذقية بعد ساعات من إصابته برصاص مباشر أطلقه مسلحون مجهولون كانوا يستقلون سيارة من نوع هيونداي سنتافي تحمل راية التوحيد والعلم السوري، وفق مصادر محلية، والذي شيع اليوم في حي اليهودية في المدينة الساحلية.

وأفادت روايات الأهالي أن الحادث وقع أثناء تجوال السيارة في حي اليهودية (العربية) وإطلاق النار بشكل عشوائي ضمن ما وصف بأنه احتفال بـ"يوم التحرير". أثناء مرور الشاب عائدًا من عمله في مقهى بحي الزراعة سيرًا على الأقدام، أوقفه المسلحون وسألوه عن طائفته، وعندما أجاب بأنه علوي، أُطلق عليه الرصاص مباشرة فأصيب في منطقة الصدر.

ورغم نقله فورًا إلى المستشفى ومحاولات الطاقم الطبي إنقاذه، فارق الحياة بعد ساعات متأثرًا بإصابته. وأكدت المصادر المحلية أن عناصر الأمن العام حضروا إلى مكان الحادث والمستشفى، وحاولوا—بحسب الأهالي—تعديل الرواية الرسمية حول ظروف الوفاة، مما أثار استياءً واسعًا بين السكان.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لتشييع "مليوني" للشاب، واعتباره أول قتيل يسقط في ذكرى "عيد التحرير"، الذي يصادف اليوم الأول من إضراب الكرامة الذي دعا إليه الشيخ غزال غزال في مناطق الساحل السوري، إضافة إلى مدينتي حمص وريف حماة الغربي، كاحتجاج سلمي على ممارسات الحكومة الانتقالية تجاه أبناء الطائفة العلوية.