الخارجية الأوكرانية: نقل إيران صواريخ لروسيا يشكل تهديدا لأوكرانيا وأوروبا والشرق الأوسط

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان، اليوم السبت، إنها "تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير إعلامية عن احتمال نقل وشيك لصواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا"، وأشارت إلى"تعزيز التعاون العسكري بين إيران وروسيا يشكل تهديداً لأوكرانيا وأوروبا والشرق الأوسط، داعيةً المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على البلدين".

وكانت شبكة "سي. إن. إن" وصحيفة "وول ستريت جورنال"، قد ذكرت، أمس الجمعة، نقلاً عن مصادر دون الكشف عنها أن "إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا".

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت في أغسطس/آب المنصرم، بأن روسيا تتوقع تسلم شحنة قريباً تضم المئات من صواريخ فتح-360 الباليستية قصيرة المدى من طهران، وبأن العشرات من العسكريين الروس يجري تدريبهم في إيران على تلك الأسلحة الموجهة بالأقمار الصناعية لاستخدامها في حرب أوكرانيا في نهاية المطاف.

من جهتها قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الجمعة، إن موقف طهران بشأن صراع أوكرانيا لم يتغير. وأضافت "تعد إيران تقديم الدعم العسكري لأطراف تخوض صراعاً، يؤدي إلى زيادة عدد القتلى ودمار البنية التحتية والابتعاد عن مفاوضات وقف إطلاق النار، أمراً غير إنساني". وتابعت "لذلك تمتنع إيران عن التورط في هذه الأفعال بنفسها، كما تدعو الدول الأخرى لوقف إمداد الجانبين المشتركين في الصراع بالأسلحة".

وعبرت الولايات المتحدة، وهي حليفة رئيسية لأوكرانيا، أيضاً عن قلقهان أمس الجمعة، إزاء النقل المحتمل للصواريخ. وقال شون سافيت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض "أي نقل للصواريخ الباليستية الإيرانية إلى روسيا سيمثل تصعيداً جذرياً في دعم إيران للعدوان الروسي على أوكرانيا".