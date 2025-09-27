لافروف: روسيا تدين هجوم حماس في 7 أكتوبر ولكن لا تبرير للهجمات الإسرائيلية

قال وزير الشؤون الخارجية للاتحاد الروسي سيرجي لافروف في كلمته أمام الدورة 80 للجمعية العامة للأمم الكمتحدة، اليوم السبت، إن"روسيا تدين هجوم حماس في 7 أكتوبر ولكن لا تبرير للهجمات الإسرائيلية" وتابع"إسرائيل تحاول تفجير الشرق الأوسط".

وبخصوص إيران قال لافروف متهما الغرب بـ"تخريب الدبلوماسية مع إيران عبر إعادة فرض العقوبات"، وتابع "الغرب يتهم روسيا بالتخطيط لمهاجمة دول الناتو والاتحاد الأوروبي وبوتين يرفض مثل هذه الاستفزازات"

وكان سيرغي لافروف، قد قال في كلمة له خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، الذي انعقد على هامش أعمال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، "لا يمكن لأي دولة مجاورة لإسرائيل أن تشعر بالأمان جراء التصعيد المستمر" في المنطقة".وتابع إن "رفض الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة" يعد تجسيدا "لطموحات استعمارية جديدة" تؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار العالمي واندلاع النزاعات الإقليمية، وضرب مثالا على ذلك بأزمة الحرب في أوكرانيا والحرب على غزة.

وأوضح لافروف أن "التصعيد في الشرق الأوسط يأتي في هذا السياق، مشيرا إلى أن الكارثة الإنسانية المروعة وغير المسبوقة في قطاع غزة أودت بحياة 65 ألف شخص".