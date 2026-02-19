ترامب يعزز الوجود العسكري في الشرق الأوسط… هل تقترب ضربة لإيران؟

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أيضًا (الخميس) تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط من خلال نشر حاملتي طائرات - يو إس إس أبراهام لينكولن ويو إس إس جيرالد آر. فورد - كل واحدة منهما مزودة بحوالي 90 طائرة وطاقم مدمرات.

بالإضافة إلى ذلك، تنتشر بين ثلاث إلى خمس مدمرات في البحر الأحمر والبحر العربي، وفي القواعد الأمريكية في المنطقة تنتظر على الأرض مئات الطائرات الحربية، وطائرات الحرب الإلكترونية، وطائرات التزود بالوقود والنقل.

تشير تقارير أجنبية أيضًا إلى إرسال طائرات الشبح F-35 وF-22، القادرة على التوغل العميق في أراضي العدو، بينما لم تُشاهد بعد القاذفات B2 في المنطقة. ومع ذلك، في المرة السابقة التي هاجم فيها ترامب أهدافًا في إيران، أقلعت هذه القاذفات مباشرة من الولايات المتحدة.

في عام 2003، خلال حرب العراق، نشرت الولايات المتحدة ست حاملات طائرات مع مجموعات الضربة التابعة لها وأكثر من 1,200 طائرة، إلى جانب قوة برية هائلة قوامها نصف مليون جندي. هذه المرة، على الرغم من أن القوات كبيرة وملفتة للنظر، يشير الخبراء إلى وجود فرق في هيكل القوة والاستراتيجية.

الآن تبقى السؤال الكبير: هل سيضغط ترامب على الزناد؟ ما هو واضح - للقوة العظمى هناك ما يمكن العمل به، وهناك الكثير منه.

مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق في الولايات المتحدة، يقول: "هذا لا يشبه ما حدث في العراق - الانتشار يبدو مختلفًا، الاستراتيجية مختلفة، لكن الصلاحيات التي يمتلكها الرئيس بالتأكيد تتيح له أن ينظر في اتخاذ إجراءات جوهرية".