تقرير: الولايات المتحدة حذرت إيران من "ضربة مدمرة" إذا هاجمت إسرائيل

حذرت الولايات المتحدة إيران من أن حكومتها واقتصادها الجديدين قد يتعرضان لضربة مدمرة إذا نفذت هجوما كبيرا ضد إسرائيل، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤول أمريكي رسمي.

وقال المصدر، الذي رفض تقديم تفاصيل، إن التحذير تم تسليمه بشكل مباشر وأيضا من خلال وسطاء. وقال المصدر: "لقد أرسلت الولايات المتحدة رسالة واضحة إلى إيران مفادها أن خطر حدوث تصعيد كبير إذا نفذت هجومًا انتقاميًا كبيرًا ضد إسرائيل مرتفع للغاية". وأضاف أنه ستكون عواقب وخيمة على الاقتصاد الإيراني واستقرار حكومتها المنتخبة حديثا إذا اتبعت هذا المسار.

وقال المسؤولون إن الرسالة الأمريكية إلى طهران لم تكن تهدف إلى التهديد بتنفيذ عمل عسكري أمريكي ضد أهداف في إيران، ولكن كتحذير بشأن مخاطر إثارة رد عسكري قوي من إسرائيل، وفي الوقت نفسه، أوضحت الولايات المتحدة أيضًا أنها مستعدة لاستخدام القوة للدفاع عن إسرائيل، وهو ما فعلته في أبريل/نيسان. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الخميس أن مقاتلات الشبح F-22 وصلت إلى قاعدة في الشرق الأوسط.