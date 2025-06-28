وزير الخارجية الإسرائيلي: "اعتراف سوريا بالجولان شرط لاتفاق مستقبلي مع دمشق"

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أوضح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في حواره مع قناة i24NEWS بالعبرية أن "بقاء إسرائيل في مرتفعات الجولان شرط أساسي للتطبيع مع سوريا"، مشيرا إلى أن"اعتراف سوريا بسيادة إسرائيل على الجولان شرط لأي اتفاق مستقبلي مع الرئيس السوري أحمد الشرع".

وقال ساعر "إذا أُتيحت لإسرائيل فرصة التوصل إلى اتفاق سلام أو تطبيع مع سوريا، مع بقاء الجولان تحت سيادتنا، فهذا أمر إيجابي لمستقبل الإسرائيليين"

وكانت i24NEWS قد عن مصدر سوري مطلع، إن "إسرائيل وسوريا ستوقعان اتفاقية سلام قبل نهاية عام 2025". وأشار إلى أن "الاتفاقية تنص على انسحاب إسرائيل تدريجيًا من جميع الأراضي السورية التي احتلتها بعد التوغل في المنطقة العازلة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ".

وتزامنت تصريحات ساعر مع ما نقلته i24NEWS نفسها عن مصدر سوري مطلع، توقع التوصل إلى اتفاق تطبيع كامل بين البلدين قبل نهاية 2025. وأشار إلى أن المحادثات لا تزال جارية برعاية الرئيس الأميركي الحالي وتشجيع من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطلب من الرئيس السوري أحمد الشرع.

ويتضمن الاتفاق، بحسب المصدر، انسحابًا تدريجيًا لإسرائيل من الأراضي السورية التي سيطرت عليها بعد دخول المنطقة العازلة في ديسمبر 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ، على أن تُحوَّل مرتفعات الجولان إلى "حديقة للسلام"، من دون توضيح لمسألة السيادة النهائية.