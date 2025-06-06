لأول مرة: الولايات المتحدة ستقيم قاعدة عسكرية ثابتة في سوريا

لأول مرة بتاريخ العلاقات: تحدثت مصادر إعلامية عن اقامة قاعدة عسكرية أمريكية ثابتة في سوريا، حيث سيزور وفد امريكي سوريا خلال ايام، للتوقيع على اقامة القاعدة، والتي من المرجح ان تكون في التنف، وتوقعات بطلب أقامة قاعدة بحرية أمريكية أيضا.

أوضح الصحافي من الجولان عطا فرحات ، وقال "الحديث بدور عن وفد أمريكي سيزور سوريا خلال أيام، وسيوقع بشكل رسمي مع الحكومة السورية، على إقامة قاعدة عسكرية ثابتة على الأراضي السورية، هذا يحدث لأول مرة في تاربخ سوريا وجود قاعدة رسمية بموافقة الحكومة السورية، وتحدثت تسريبات ان تكون القاعدة في التنف، لان التنف قاعدة أساسية بالفعل على الحدود السورية العراقية، في الصحراء السورية ، هذه القاعدة ستبقى ثابتة هناك، وستكون قاعدة كبيرة، ومن المتوقع ان يكون طلب آخر وهو أن يكون قاعدة للولايات المتحدة قاعدة على الساحل السوري ، وستكون أصغر، هذه القواعد ستكون بمثابة تثبيت للجيش الامريكي الذي تقلص عدده من الفي مقاتل ، الى 500 مقاتل في سوريا"

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وأشار فرحات الى استثناء الرئيس ترامب سوريا من قائمة حظر الدخول للولايات المتحدة والتي كان يشملها الحظر دائما.