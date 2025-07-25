مصدر لـi24NEWS:"إسرائيل حذرت سوريا قبل 15 دقيقة من الغارات الجوية على أهداف في دمشق"

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ذكر مصدر سوري مطلع لـ i24NEWS، اليوم الجمعة،أن "إسرائيل سوريا مسبقًا بـ 15 دقيقة قبل غاراتها الجوية على مبنى هيئة الأركان العامة للجيش ووزارة الدفاع في دمشق في 16 يوليو/ تموز الجاري"،

وكانت إسرائيل قد شنت غارات جوية على دمشق، بينما ضربت أيضًا القوات الحكومية في الجنوب، مطالبة إياها بالانسحاب، في هجوم يهدف إلى حماية الدروز السوريين، وهم أقلية عرقية دينية صغيرة يقيم أفرادها أيضًا في لبنان وإسرائيل، حيث استهدفت الغارات الجوية جزءًا من وزارة الدفاع السورية وأصابت بالقرب من القصر الرئاسي.

ورغم التدخل الإسرائيلي، أفادت التقارير بـ"مقتل مئات الدروز على يد ميليشيات جهادية، بما في ذلك تلك التي يُعتقد أنها تابعة لنظام أحمد الشرع".