مع استمرار الضربات الإيرانية على إسرائيل: البنتاغون يعتزم نقل مدمرتين إلى شرق البحر الأبيض المتوسط

يأتي التهديد بحرب أوسع نطاقاً في وقت تواصل فيه إيران وإسرائيل تبادل الضربات، السبت، بعد أن شنت إسرائيل أكبر هجوم جوي على الإطلاق على إيران في محاولة لمنعها من تطوير سلاح نووي.

i24NEWS
i24NEWS
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سفن حربية اسرائيلية في ميناء اشدود في جنوب اسرائيل في 29 تموز/يوليو 2018
سفن حربية اسرائيلية في ميناء اشدود في جنوب اسرائيل في 29 تموز/يوليو 2018AFP

مع استمرار الضربات الإيرانية على إسرائيل بعد استهدافها مواقع عسكرية ونووية في أنحاء إيران، تعتزم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" نقل مدمرتين إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، في الوقت الذي هدد فيه مسؤولون إيرانيون بتوسيع نطاق الأهداف لتشمل القواعد الأميركية بالمنطقة.

ويأتي التهديد بحرب أوسع نطاقاً في وقت تواصل فيه إيران وإسرائيل تبادل الضربات، السبت، بعد أن شنت إسرائيل أكبر هجوم جوي على الإطلاق على إيران في محاولة لمنعها من تطوير سلاح نووي.

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ونقلت مجلة "بوليتيكو" الأميركية، عن مسؤولين بوزراة الدفاع الأميركية طلبا عدم كشف هويتيهما، قولهما إن السفينتين القادرتين على التصدي لهجمات القذائف الباليستية والموجهة، كانتا بالفعل في المنطقة وتقومان بتغيير مسارهما.

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