توثيق جندي إسرائيلي وهو يضرب عامل بمحطة وقود "لاستماعه إلى موسيقى عربية"

وقعت حادثة غير عادية يوم أمس (الإثنين) في محطة وقود في "كفار غزة" في منطقة غلاف غزة جنوب إسرائيلي، قام خلالها جندي بإشهار سلاحه وضرب عامل في المكان، بدعوى أن العامل كان يشغل موسيقى باللغة العربية من مركبته. يقوم الجيش الإسرائيلي بالتحقيق في القضية.

العامل، ماهر الأصرعية ، 19 سنة ، من سكان قرية بدوية بالقرب من عراد ، أخبر كاتب الجنوب في i24NEWS ، أرنولد نتييف ، عن سلسلة الأحداث.

وقال: "تركت سيارتي تعمل لأن السيارة ساخنة، وقمت بتشغيل الموسيقى العربية، ولكن ليس بصوت عالٍ للغاية. وكان هناك جندي أمام سيارتي سمع الموسيقى وسأل: لمن هذه السيارة؟ فقلت إنها لي، فقال: تعال، تعال، أطفئ الموسيقى العربية".

وتابع العامل: "خرجت من السيارة فضربني من الخلف. فسألته: لماذا تضربني؟ ماذا فعلت لك؟ قال "أطفئ، أطفئ. وأشهر السلاح وقال: "أطفئ الموسيقى وإلا سأقتلك.حاولت تجنب المواجهة. لقد ضربني بالحجارة في مؤخرة رأسي وصدري. ذهبت إلى سوروكا لإجراء الفحوصات. لو لم يكن هناك جنودا أمسكوا به وأخذوا سلاحه لكنت مت هناك".