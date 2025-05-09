ما علاقة قاسم سليماني بقرار ترامب الغاء شرط التطبيع بالسماح ببرنامج نووي سعودي؟ وما هي مفاجأة ترامب المنتظرة؟

على خلفية قرار ترامب الغاء شرط التطبيع مع السعودية بموافقة واشنطن على برنامج نووي مدني سعودي، وتأثير هذا على علاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل، أشار المحلل السياسي الأمريكي بشار جرار ان "ما جرى يرتبط برفض نتنياهو مشاركة إسرائيل بعملية اغتيال سليماني، وإن المفاجأة التي قال ترامب أنه سيعلن عنها لدى زيارته السعودية تتعلق باتفاق تجاري وليس بغزة "، لمتابعة تصريحاته كاملة في الفيديو.

وأوضح جرار خلال مشاركته ببرنامج هذا المساء الذي قدمه أدهم حبيب الله :"أعتقد ان ترامب صار معروفا بالنسبة لجميع الأطراف وعلى الأخص، الحكومة الاسرائيلية وتحديدا شخص بنيامين نتنياهو ، لأن هناك سوابق في العلاقة، أهمها على الاطلاق هي القرار الخاص باغتيال سليماني، كان متفقا في ذلك الحين ان ينضم نتنياهو، الى الجهد الأمريكي عند توفر فرصة باغتيال سليماني، ورفض نتنياهو ذلك في حينه وقال ان ذلك ، قد لا يكون مناسبا لمصلحة إسرائيل الآن. والآن ترامب يرد على ذلك الموقف"

وتابع " من الواضح أن ترامب يضع أولويات اخرى، هناك أولوية التطبيع مع السعودية وهناك أولوية التطبيع مع ايران، وهو يقوم بممارسة ضغوط على الأطراف كافة حتى يتمكن من تحقيق ما يريد إبرازه خلال هذه الزيارة ، لذلك حين قال انه سيكون إعلانا مهما، تمت إساءه فهم الموضوع لأنه كان يتحدث عن مسألة تتعلق بالاتفاق التجاري ,وليس الأمر بالضرورة محصورا في موضوع غزة "

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