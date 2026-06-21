إسرائيل تعلن إحباط عشرات الهجمات المرتبطة بحماس والتي وجهت من تركيا

كشف الشاباك والجيش الإسرائيلي اليوم (الأحد) تفاصيل سبعة أعضاء في تنظيم حماس ، الذين وجهوا خلال السنة الأخيرة عشرات محاولات تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين وقوات الأمن في الضفة الغربية، بينما كانوا يعملون من الأراضي التركية.

في الجيش الإسرائيلي والشاباك يكشفون أنه في إطار الترويج والتحريض للهجمات من الأراضي التركية، كان النشطاء يشاركون من بين أمور أخرى في تجنيد عناصر، ونقل وسائل قتالية وأموال إلى المنطقة لدعم نشاطهم. كما أن النشطاء في تركيا عقدوا لقاءات مع نشطاء من الضفة الغربية، بينما كانوا يستغلون البنى التحتية في الدولة لنقل الأموال والتعليمات، والتي استخدمت لدعم تنفيذ الهجمات.

خلال العام الماضي، جرت عدة تحقيقات في جهاز الشاباك، تم من خلالها إدانة عناصر من حركة حماس الموجودين في تركيا ويعملون ضمن نطاق الضفة الغربية في التنظيم الإرهابي من أجل تعزيز نشاط عسكري.

عناصر حماس الذين يخططون لهجمات في الضفة الغربية انطلاقاً من الأراضي التركية:

زاهر جبارين - رئيس حركة حماس في منطقة الضفة الغربية

أيمن أبو خليل - رئيس الجناح العسكري لحركة حماس في منطقة الضفة الغربية

أيمن شراونة - قام بتجنيد عناصر ودعم أنشطتها في المنطقة، ويتخذ من تركيا مقرًا له

محمد ملاح - من مواليد طولكرم، يقيم بين تركيا وقطر، وساعد في تحويل الأموال إلى النشطاء

ماجد الجعبة - ساعد في تهريب الأسلحة المستخدمة في هجوم نوفمبر 2023 على حاجز النفق، ويتخذ من تركيا مقرًا له

وليد أبو نصار - موّل بنية تحتية مسلحة في بيت لحم، ويتخذ من تركيا مقرًا له

سلام عياش - جند عناصر لتنفيذ هجمات، ويتخذ من تركيا مقرًا له

في بيان مشترك لجهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي جاء: "نحن نعتبر ببالغ الخطورة أي صلة مع جهات إرهابية وتوجيه من قبل قيادة الضفة في حركة حماس والتورط في تحويل أموال ووسائل قتالية مخصصة لبنى تحتية إرهابية في منطقة يهودا والسامرة، وسنواصل العمل بحزم لإحباط التهديدات وضمان أمن سكان ودولة إسرائيل".