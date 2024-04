العراق يشدد العقوبات القضائية على "المثلية الجنسية"

صادق البرلمان العراقي السبت على مشروع قانون جديد ضد المثلية الجنسية والذي يشمل غرامات وعقوبات عالية بالسجن تصل حتى 15 عاما، وهو تعديل لقانون "البغاء" الذي أقر عام 1988، ويشار إلى أن التعديل الذي عرض على الحكومة العراقية في آب/أغسطس 2023 شمل في الأصل أحكاما أقسى وأشد، مثل الحكم المؤبد والإعدام لمن يجرم بالقيام بعلاقات مثلية.

https://twitter.com/i/web/status/1784340102849650875