تقرير: ويتكوف يجتمع لأول مرة مع قادة حماس في الدوحة

ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية، مساء الأربعاء، عن مصدر رفيع في الفصائل الفلسطينية، أن مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، التقى قيادة حركة حماس في إطار مفاوضات صفقة المختطفين.

وحضر اللقاء إلى جانب ويتكوف، آدم بوهلر، المبعوث الأميركي لقضايا المختطفين والرهائن، والذي سبق أن التقى ممثلين عن حماس، كما عقد اللقاء بحضور ممثلين عن الجانب القطري المشاركين في الوساطة.

وحضر الاجتماع من كبار مسؤولي حماس رئيس مجلس الشورى محمد درويش، وخليل الحية رئيس طاقم المفاوضات في الحركة، وزاهر جبارين مسؤول حماس الضفة الغربية ومسؤول ملف الأسرى في حماس.

وعلى صعيد متصل، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثة قصيرة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حول قضية غزة وبحضور ويتكوف. وقال المسؤول الفلسطيني للصحيفة إن المحادثات التي تجري حاليا في الدوحة "ستكون حاسمة" في كل ما يتعلق بخلق جولة جديدة من الاتصالات، وخاصة في كل القضايا الخلافية.

وصرح مصدر آخر في حماس إن "الأجواء في الدوحة إيجابية، وهناك مؤشرات جديدة على تغير الموقف الأميركي من الحرب".