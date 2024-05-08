وفاة الجندي في وحدة اليمام ييتاف ليف هاليفي بعد أيام على إصابته الحرجة في عملية طولكرم

سمحت الشرطة اليوم (الأربعاء) بنشر خبر وفاة ييتاف ليف هاليفي، وهو قائد ومقاتل في الجيش الإسرائيلي ( 28 عامًا) بعد إصابته على نحو حرج خلال نشاط عملياتي بالقرب من طولكرم. وأصيب ييتاف في رأسه برصاص مسلحي حماس الذين تحصنوا في منزل في قرية دير الغصون.

وبذلت الطواقم الطبية في مستشفى بيلينسون جهودا قصوى من أجل إنقاذ حياته طيلة الأيام الماضية دون جدوى.

أصيب المقاتل خلال عملية خاصة نفذتها قوات الأمن بتوجيه من الشاباك. واستغرقت العملية 14 ساعة تم خلالها القضاء على خمسة مسلحين تحصنوا داخل أحد المنازل في قرية دير الغصون بمدينة طولكرم في الضفة الغربية.

وهدفت العملية قرب طولكرم إلى القضاء على المجموعة الفلسطينية المسلحة التي قتلت الحنان كلاين في هجوم بالضفة الغربية في بداية الحرب التي اندلعت في قطاع غزة إثر هجوم حماس غير المسبوق على بلدات الغلاف الجنوبية المحاذية للقطاع.

Nasser Ishtayeh/Flash90

ووفقا للمعلومات فقد أطلق المقاتلون إجراء "طنجرة الضغط" وهو عبارة عن حصار تكتيكي يستخدمه الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية لإخضاع المسلحين الخطرين. وبالتالي حاصرت القوات المنزل وقام المتحصنون بإطلاق النار. واستهدفت القوات المبنى بصواريخ الكتف، وقامت المعدات الهندسية بتسويته بالأرض فوق رأس المتحصنين فيه. كما تم إطلاق صاروخ على المبنى خلال تبادل إطلاق النار، من طائرة مروحية من طراز "زيك".

وتمت الإشارة إلى أن المقاتل ييتاف هو ابن يورام هليفي قائد منطقة القدس وقائد وحدة اليمام الخاصة سابقا.