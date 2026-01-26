هل دفع الأردن لتوحيد الأحزاب العربية في إسرائيل قبيل الانتخابات؟

كشفت صحيفة رأي اليوم عن اتصالات قيادية فلسطينية قامت خلالها بالتشاور مع الحكومة الأردنية، هدفت إلى دفع القوى والأحزاب العربية في إسرائيل للإعلان عن مشروع القائمة العربية المشتركة لخوض الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن القياديين الفلسطينيين حسين الشيخ وماجد فرج ناقشا مع الحكومة الأردنية دعم الأحزاب العربية على تشكيل قائمة مشتركة، في خطوة يُتوقع أن تزيد حصيلة المقاعد العربية في الكنيست بما لا يقل عن أربعة مقاعد.

وأشارت "رأي اليوم" إلى أن القائمة الموحدة تهدف أيضًا إلى خفض نسبة العزوف عن التصويت بين المواطنين العرب في إسرائيل، وأن الضغوط الفلسطينية الرسمية والدعم الأردني لعبا دورًا في إقناع منصور عباس، زعيم حزب القائمة العربية ، بالتراجع عن تحفظاته المتعلقة بالقائمة المشتركة، وهو ما أعلن عنه رسميًا أمس الأول.

هذا ووقع قادة أربعة أحزاب عربية في إسرائيل على تعهد لتشكيل قائمة عربية مشتركة لخوض الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، في خطوة قد تجعل الصوت العربي عاملًا رئيسيًا في إعادة رسم خريطة التوازنات داخل الكنيست وتحديد ملامح الحكومة القادمة. ووفق خبراء في الشأن الإسرائيلي، فإن تحرك الأحزاب الأربعة يجعل التمثيل العربي حاسمًا في الانتخابات.