المرشد الإيراني الجديد على قائمة الاغتيال: كم مرة حاولوا اغتياله وكيف نجا؟

أفادت تقارير بأن المرشد الأعلى الجديد لإيران مجتبى خامنئي أصبح الهدف الرئيسي لعمليات الاغتيال التي تسعى إليها إسرائيل والولايات المتحدة، وذلك بعد توليه المنصب عقب مقتل والده علي خامنئي في الضربة الافتتاحية للحرب.

وبحسب مصدر إسرائيلي للقناة الإسرائيلية 12 ، نجا خامنئي الابن من محاولتي اغتيال منذ اندلاع المواجهة. المحاولة الأولى وقعت خلال الضربة التي استهدفت المجمع الذي كان يتواجد فيه والده، حيث كان موجودًا في المكان نفسه لكنه لم يكن في الموقع الذي تعرض للهجوم مباشرة. وأشارت التقديرات إلى أنه أصيب خلال الهجوم ونُقل لاحقًا إلى مستشفى عسكري قبل نقله إلى مكان سري يُعتقد أنه ما زال يقيم فيه.

أما المحاولة الثانية فكانت في اليوم السابع من العملية العسكرية، عندما استهدفت غارة جوية أحد المخابئ في طهران. وشارك في الهجوم نحو 50 طائرة مقاتلة، وأُلقيت 127 طنًا من القنابل على الموقع، غير أن المعلومات التي ظهرت لاحقًا أظهرت أن خامنئي لم يكن موجودًا داخل المخبأ وقت الضربة.

وقال المصدر إن المرشد الإيراني الجديد يدرك أنه أصبح الهدف الرئيسي لعمليات الاغتيال، مضيفًا أن الجهود الاستخباراتية مستمرة لتعقّبه.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مكان خامنئي وتسعة مسؤولين آخرين في النظام الإيراني.