إسرائيل: اعتقال منفذ هجوم كفار يونا في برديس حنا

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبتـ اعتقال منفذ هجوم الدهس الذي وقع ، الخميس المنصرم، في كفار يونا، عقب عملية واسعة النطاق قادها قائد المنطقة الوسطى، الجنرال يائير حتزروني، وشارك فيها ضباط من الشرطة ووحدات من حرس الحدود ومتطوعين.

أُلقي القبض على منف> العملية خلال عمليات تفتيش في موقع بناء في برديس حنا (شمال إسرائيل). وكان مختبئًا على رافعة، شبه عارٍ. وقد أسفر هجوم يوم الخميس على الطريق رقم 57 قرب كفار يونا عن إصابة ثمانية جنود، اثنان منهم بجراح متوسطة وستة بجروح طفيفة، بعد أن صدمت سيارة محطة حافلات.

وقد عُثر على المشتبه به بعد مطاردة مكثفة، وهو الآن رهن الاحتجاز. وستُصدر الشرطة المزيد من التفاصيل لاحقًا، نظرًا لتشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة.