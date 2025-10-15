هل يمكن أن تشعل قضية الضم أزمة ديبلوماسية بين إسرائيل والولايات المتحدة؟

أفادت هيئة البث الرسمية "كان "أن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يخشى من اندلاع أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة على خلفية التصويت المرتقب في الكنيست الأسبوع المقبل حول فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية.

وبحسب ما ذكرته قناة كان الإسرائيلية، فإن التصويت سيُطرح بمبادرة من حزب “إسرائيل بيتنا” إلى جانب اقتراح مشابه من حزب “عوتسما يهوديت” .

القلق الرئيسي في مكتب نتنياهو يتمثل في أن الخطوة قد تضر بالعلاقات مع واشنطن، خصوصًا بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يسمح بضم إسرائيلي رسمي للضفة الغربية. ويخشى مقرّبون من نتنياهو أن تصويت نواب اليمين المتشدد لصالح القانون قد يُحرج الحكومة الإسرائيلية أمام الإدارة الأمريكية.

وفي صفوف الائتلاف الحكومي، يُقدَّر أن من الصعب إسقاط مشروع القانون بسبب اقتراب موعد الانتخابات، ولأن غالبية أعضاء الائتلاف يدعمون مبدئيًا فكرة فرض السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية.