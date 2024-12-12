مقتل صبي إسرائيلي جراء هجوم إطلاق نار جنوب مدينة القدس

قتل الطفل الإسرائيلي يهوشاع أهارون سيمحا طوفيا (12 عاما) في عملية إطلاق النار على الشارع 60 جنوب مدينة القدس، كما أصيب ثلاثة آخرين بصورة ما بين متوسطة وطفيفة. وسلم المسلح نفسه الى القوات الأمنية الإسرائيلية بعد ساعات من المطاردة.

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وأصيب الطفل بصورة حرجة جراء إطلاق النار ونقل الى مستشفى في مدينة القدس، وبعد عدة ساعات أعلن مستشفى هداسا عن فشل جهودهم بإنقاذ حياة الطفل، ما اضطرهم في النهاية إلى الإعلان عن وفاته.

ووقعت العملية حوالي الساعة 23:30 ، عندما وصل مسلح بمركبته الى مفترق الخضر وقام بإطلاق النار تجاه باص مدني إسرائيلي. ومن الممكن أنه واصل إطلاق النار أيضا في حاجز الأنفاق، والأمر غير مؤكد. وكنتيجة إطلاق النار وشظايا الزجاج أصيب أربعة اثنين جراء إطلاق النار وجريحين آخرين جراء شظايا الزجاج وجميعهم تلقوا العلاج.

قوات أمنية كثيرة، شملت قوات خاصة وتجميع معلومات، قامت بملاحقة المهاجم الذي فر من المكان، نشرت حواجز في كل المنطقة وحاصرت حوسان وبيت لحم.

واتضح أن منفذ العملية هو عز الدين ملوح من بيت عوا قرب الخليل، حاول تسليم نفسه الى الشرطة الفلسطينية في المنطقة، والذين بدورهم صادروا سلاحه ورفضوا إدخاله الى مركز الشرطة.