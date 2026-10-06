إهمال في التحقيق مع أستاذ الرياضيات بجامعة بار إيلان: قام جهاز الأمن العام (الشاباك) بتحويل ملف التحقيق إلى الشرطة في غضون ساعات قليلة وقبل تفتيش منزل المشتبه به، هذا ما نشره المحلل القانوني في قناتنا العبرية، أفيشاي غرينزيغ، مساء اليوم (الاثنين) لأول مرة.

في هذا السياق، أفيد أن البروفيسور توجه أيضًا إلى العقيد الاحتياطي مئير موست - قائد سرب مقاتلات سابق وشخصية معروفة في وسائل الإعلام اليمينية - وذلك، من بين أمور أخرى، بنية أن يساعده في الوصول إلى موشيه فيغلين. ومع ذلك، يتبين من مواد التحقيق أن البروفيسور لم يشارك موست في خططه الإرهابية. وعلق موست قائلًا: "لا أتطرق إلى هذا التحقيق".

رد الشاباك: "تم اعتقال المذكور والتحقيق معه من قبل جهاز الأمن العام بعد أن تم رصده كشخص ينوي تنفيذ عمليات إرهابية تهدف إلى إيذاء مواطنين عرب. في إطار التحقيق معه تبيّن أن نيته كانت إقامة خلايا عسكرية هدفها إيذاء العرب. كما شارك المذكور آخرين في خطته هذه وحاول تجنيد المزيد، لكنهم رفضوا. وكما ذُكر، فإن تحقيقه لدى الشاباك هو الذي كشف نواياه، واستناداً إلى نتائجه، والتي تشكل جزءاً من مواد الأدلة في الملف، تم تحويل متابعة الموضوع لاستكمال التحقيق من قبل شرطة إسرائيل. سيواصل جهاز الأمن العام العمل ضد المتورطين في نوايا تنفيذ نشاطات إرهابية، من أي نوع كان، من أجل تحقيق هدفه في المحافظة على أمن الدولة والجمهور من تهديدات الإرهاب والتخريب."

تم الاثنين نشر البيان القاتل للمحاضر في الرياضيات بجامعة بار إيلان. وثيقة طويلة، مكتوبة بشكل مكثف وصعب، قام فيها بالتفكير والتخطيط لتنفيذ خطة قاتلة ضد مئات المواطنين العرب الإسرائيليين، سكان القدس الشرقية والفلسطينيين. تم تقديم لائحة اتهام صباح اليوم ضد المحاضر، في الستينيات من عمره من بيتاح تكفا - اسمه لم يُسمح بنشره بعد.

أطلق المتهم على خطته اسم "ع.ي.ت" - وهي اختصار لعبارة "شعب ينفذ الترحيل". ويتبين من لائحة الاتهام التي قدمها المحاميان روعي رايس وتومر شتاينبرغ من نيابة المنطقة المركزية، أنه على خلفية أحداث "حارس الأسوار" ولاحقاً بشكل أكبر على خلفية الحرب، ومن دافع قومي-أيديولوجي، قرر المتهم التخطيط وتنفيذ أعمال إرهابية عديدة بشكل متزامن، والتسبب في مقتل المئات من المواطنين العرب في إسرائيل، بما في ذلك البدو، في جميع أنحاء البلاد، وكذلك العرب سكان القدس الشرقية والفلسطينيين. وذلك بهدف دفعهم للفرار وترحيلهم بشكل دائم إلى مناطق الأردن ولبنان وغزة.

على مدى أكثر من ثلاث سنوات، بدءًا من بداية فبراير 2023 وحتى اعتقاله قبل نحو أسبوعين، صاغ وأعد خطة منظمة، منهجية ومفصلة. من أجل تنفيذ وتعزيز خطته، قام بعدد كبير ومتنوع من الأعمال التحضيرية الفعلية، مثل جولات استطلاع ميدانية مسبقة، إعداد مستندات تشرح وتفصّل طريقة التنفيذ ومبرراتها، ومحاولة تجنيد عناصر للمشاركة في الهجوم الإرهابي الذي خطط له.

وفقًا للخطة التي وضعها، سيتم تقسيم 72 مخربًا يهوديًا، نصفهم على الأقل يحملون رخصة سلاح، ومن بينهم هو نفسه، إلى 12 خلية إرهابية. سيتسلح المعتدون بأنواع مختلفة من الأسلحة، مثل المسدسات، البنادق، الفؤوس والمطارق، وسيبدؤون بشكل مفاجئ بأعمال إرهابية جماعية في مدن مختلطة وبلدات عربية في جميع أنحاء إسرائيل. ووفقًا للخطة أيضًا، ستتلقى خلايا الإرهاب دعمًا وإسنادًا منسقًا مسبقًا من جهات تخريبية يتم تجنيدها من داخل جيش الدفاع الإسرائيلي، بما في ذلك قصف مراكز التجمعات العربية من قبل سلاح الجو، وسلاح المدفعية، وسلاح المدرعات.