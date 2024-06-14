قادة مجموعة السبع:"ملتزمون بحل الدولتين ومعارضة هجوم واسع النطاق على رفح"

أعلن قادة مجموعة السبع في بيان، اليوم الجمعة، عقب القمة التي عُقدت في إيطاليا، "التزامهم الثابت بحل الدولتين، الإسرائيلية والفلسطينية، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام، داخل حدود آمنة ومعترف بها"،وعبروا عن "القلق العميق إزاء العواقب المترتبة على السكان المدنيين نتيجة للعمليات البرية التي تشنها القوات الإسرائيلية حالياً على رفح"، وتابع"احتمال شن هجوم عسكري واسع النطاق من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من العواقب الوخيمة على المدنيين".

وشدد البيان في هذا الصدد، على "أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية في ظل السلطة الفلسطينية"، داعياً جميع الأطراف إلى "الامتناع عن أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين، بما في ذلك التوسع الإسرائيلي في المستوطنات"، ومحاولة "إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية". وندد قادة مجموعة السبع بـ"تصاعد أعمال عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، الأمر الذي يقوض الأمن والاستقرار في الضفة الغربية، ويهدد آفاق السلام الدائم".

وأكد البيان تأييد القادة "الكامل"، ووقوفهم وراء المقترح الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن، والذي من شأنه أن يؤدي إلى "وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، وزيادة كبيرة ومستدامة في تدفق المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة، وإنهاء دائم للحصار". ودعا البيان من وصفها بـ"الدول التي لديها تأثير على حماس"، من أجل حثها على قبول المقترح، مرحباً بقبول الحكومة الإسرائيلية بهذه الخطة.

ورحّب قادة مجموعة السبع بتعيين حكومة فلسطينية جديدة، وأكدوا استعدادهم لدعم السلطة الفلسطينية في تنفيذ الإصلاحات، لتمكينها من "الاضطلاع بمسؤولياتها في الضفة الغربية، وفي غزة" بعد انتهاء الحرب. وشدد البيان على ضرورة "وقف الإجراءات التي تضعف السلطة الفلسطينية، بما في ذلك حجب الحكومة الإسرائيلية أموال المقاصة".