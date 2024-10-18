تقرير:"السنوار سلم توصياته بشأن صفقة الرهائن لمرافقيه قبل مقتله، وكان يرى أن إيران لم تقدم الدعم اللازم لحماس"

سلم قائد حركة حماس، يحيى السنوار، توصياته بشأن صفقة الرهائن لمرافقيه قبل مقتله، بحسب ما أفادت مصادر "العربية" و"الحدث"، اليوم الجمعة، وتابعت "السنوار كان يرى أن إيران لم تقدم الدعم اللازم للحركة"، مشيرة إلى أن "السنوار كان على خلاف مع قيادات حماس بالخارج بسبب توصيات إيرانية"، مشيرة إلى أن"السنوار رفض تنفيذ توصيات إيرانية ومنها التنسيق المباشر مع طهران".

وأضافت المصادر أن "يحيى السنوار رفض مؤخرا الخروج مع عائلته من غزة مقابل تسليم الأسرى، مؤكدة أنه كان على خلاف مع إيران قبل مقتله بسبب توصيات حاولت فرضها عليه".

وفي السياق أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس خليل الحية، في وقت سابق من اليومالجمعة، مقتل رئيس مكتبها السياسي، يحيى السنوار، مشيراً إلى أن مقتله "لن يزيد الحركة إلا قوة وصلابة". وأضاف أن "حماس ستواصل اتباع المسار الذي حدده قادتها السابقون".

وأكدت حماس في بيان نعت فيه مقتل السنوار أن الحركة لن تفرج عن المحتجزين حتى تنسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

كما أوضح البيان أن مقتل السنوار وجميع القادة الآخرين ورموز الحركة لن يؤدي إلا إلى زيادة إصرار حماس على مواصلة القتال ضد إسرائيل.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانييل هغاري قد كشف، أمس الخميس، عن فيديو جديد يتعلق باغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار في حي تل السلطان بقطاع غزة.

وكشف هغاري أنه عثر على السنوار وبحوزته سترة واقية ومسدس و40 ألف شيكل. وردا على سؤال المراسلين، أجاب أنه "على ما يبدو، مكث السنوار في مكان تحت الأرض في المنطقة. لقد أغلقنا المكان لفترة طويلة، وكان هاربا لفترة طويلة. حاول السنوار الهروب شمالا إلى مناطق أكثر أمانا - تابعنا بإصرار دون أن نعرف مكان وجوده بالضبط، وحددنا مكانه، وقمنا بالتضييق عليه واغتلناه"