الرئيس الإيراني: "طهران مستعدة للدخول في حوار على قدم المساواة مع الولايات المتحدة"

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، إن "طهران مستعدة للدخول في حوار على قدم المساواة مع الولايات المتحدة"، لكنه لم يحدد ما إذا كانت إيران ستوافق على المفاوضات المباشرة كما اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بزشكيان في اجتماع، بحسب تصريحات نقلتها الرئاسة الإيرانية، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد الدخول في حوار على قدم المساواة". لكن الرئيس الإيراني شكك في ثبات النهج الأميركي: "إذا أردنا التفاوض فما الفائدة من التهديد؟" سأل. وأضاف أن "أميركا اليوم لا تهين إيران فحسب بل العالم أجمع"، في إشارة على الأرجح إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخرا على حلفاء الولايات المتحدة.

ويأتي هذا التصريح في ظل وضع متوتر، حيث دعا ترامب إيران مؤخرا إلى التفاوض بشأن برنامجها النووي بينما هدد بقصف البلاد إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس المنصرم، إنه يفضل إجراء "مفاوضات مباشرة" مع إيران. وأوضح أن "الأمر أسرع، وتستطيع فهم الجانب الآخر بشكل أفضل بكثير من المرور عبر وسطاء". وأشار أيضاً إلى أن "الإيرانيين، الذين يريدون وسطاء، ربما غيروا رأيهم بشأن هذه القضية".

يظل البرنامج النووي الإيراني محط قلق بعد انهيار الاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد إدارة ترامب الأولى. ومنذ ذلك الحين، تخلت إيران تدريجيا عن التزاماتها بالحد من أنشطتها النووية. وتشير التصريحات الصادرة عن الزعيمين إلى إمكانية حدوث انفتاح دبلوماسي، لكن الشروط التي وضعها كل طرف والمناخ المستمر من انعدام الثقة بين البلدين يجعل احتمالات التقارب الحقيقي في المستقبل القريب غير مؤكدة.