تقرير: إدارة ترامب تضغط لحل أزمة عناصر حماس في رفح

تضغط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إسرائيل للتوصل إلى حل قابل للتطبيق في قضية عناصر حركة حماس في رفح، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الأميركية، اليوم السبت، عن مصدر إسرائيلي لم تسمه. وأضاف المصدر أن "الأميركيين يريدون المضي قدماً نحو المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، وإغلاق ملف مقاتلي حماس المحاصرين في رفح".

وتشمل المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار إنشاء قوة أمنية دولية في غزة، ونزع سلاح حركة "حماس"، وانسحاباً إضافياً للقوات الإسرائيلية من غزة.

وأشارت الشبكة إلى أن "العشرات من مقاتلي حماس موجودين في خلايا مستقلة في أنفاق تحت الأرض خلف الخطوط الإسرائيلية، في الوقت الذي يحاول فيه الوسطاء إيجاد حل لا يُنهي وقف إطلاق النار المُستمر منذ شهر في غزة".ونقلت الشبكة عن مصدرين إسرائيليين القول إن "صهر ترامب، المبعوث الأميركي جاريد كوشنر، ناقش هذه القضية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماعات سابقة هذا الأسبوع". وقال أحد المصدرين إن "الأميركيين يريدون المضي قدماً نحو المرحلة التالية وإغلاق ملف مقاتلي حماس في رفح".