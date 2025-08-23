أزمة معبر اللنبي تراوح مكانها وتحركات فلسطينية وأردنية لتخفيف المعاناة

قد يعجبك أيضًا -

أزمة المرور عبر معبر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن والذي يشكل بوابة الفلسطينيين الى العالم تراوح مكانها وتتكرر كل عام في ذروة مواسم السفر والعطلات الصيفية والأعياد، حيث تصطف الطوابير الطويلة التي تمتد طويلا عن المعبر والمثقلة بالمعاناة والذين قد يستغرق مرورهم ساعات، مراسلنا فراس حسن أجرى تقريرا ميدانيا وثق خلاله الوضع يمكنكم مشاهدته أعلاه.