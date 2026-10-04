أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت، خلال ساعات الليل بين الأحد والاثنين، مشتبهًا به حاول التسلل إلى موقع عسكري في منطقة الحماية بجنوب سوريا.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، رصدت القوات المشتبه به أثناء اقترابه من الموقع، وأطلقت النار عليه بعد التعرف عليه، ما أدى إلى مقتله. ولم يُسجل وقوع إصابات بين الجنود الإسرائيليين، كما لم تلحق أضرار بالموقع.

وأكد الجيش أن قواته ستواصل نشاطها العملياتي ورفع مستوى الجاهزية في المنطقة، بهدف إحباط أي محاولات لاستهداف القوات الإسرائيلية العاملة خلف الحدود.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: «رصدت قوات الجيش قبل وقت قصير مشتبهًا به حاول التسلل إلى موقع للجيش الإسرائيلي في منطقة الحماية بجنوب سوريا. وبعد رصده سريعًا، أطلقت القوات النار على المشتبه به وقتلته، من دون وقوع إصابات في صفوف قواتنا. سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل في منطقة الحماية بجنوب سوريا وإزالة أي تهديد للمواطنين الإسرائيليين وقوات الجيش»..