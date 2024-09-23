مسؤولون أمنيون في إيران: "الحرس الثوري أمر بوقف استخدام جميع أجهزة الاتصال"

قال مسؤولان أمنيان إيرانيان كبيران لوكالة رويترز للأنباء صباح اليوم (الاثنين) إن "الحرس الثوري أمر جميع أعضائه بالتوقف عن استخدام أي نوع من أجهزة الاتصال". تم اتخاذ القرار بعد سلسلة الأحداث التي انفجرت خلالها آلاف أجهزة البيجر وأجهزة اللاسلكي الأسبوع الماضي. وذكر أحد المسؤولين الأمنيين أن التنظيم يقوم بعملية واسعة النطاق، يتم خلالها أخذ جميع الأجهزة - وليس فقط معدات الاتصال - لمزيد من الفحص، وأغلبها محلية الصنع، أو مستوردة من الصين وروسيا.

وكما ذكرنا، تخشى إيران من تسلل عملاء إسرائيليين - بما في ذلك الإيرانيون الذين يتلقون الأموال، وقد بدأ بالفعل تحقيق شامل مع رجال الطاقم، بما في ذلك المستوى الرفيع والمتوسط في المنظمة، وفقًا للمسؤول. وأضاف أن "التفتيش يشمل فحص حساباتهم المصرفية وحسابات أفراد عائلاتهم في إيران وخارجها، وتاريخ سفرهم، بما في ذلك فحص حساباتهم المصرفية في إيران وخارجها، بالإضافة إلى ذلك، يتم فحص تاريخ سفرهم وتاريخ سفر عائلاتهم".

ورفض المصدر تقديم تفاصيل حول كيفية تواصل قوة الحرس الثوري التي يبلغ قوامها 190 ألف جندي. "في الوقت الحالي، سأقول أننا نستخدم التشفير الشامل في أنظمة المراسلة".

ووفقا لهذا المسؤول الكبير، هناك قلق واسع النطاق بين الحكومة في إيران. وتوجه مسؤولون كبار في الحرس الثوري إلى حزب الله لإجراء تقييمات فنية، وتم إرسال بعض أجهزة الاتصال التي انفجرت إلى طهران لفحصها من قبل خبراء إيرانيين.

وقال مسؤول إيراني كبير آخر إن الاهتمام الرئيسي للجمهورية الإسلامية هو حماية المنشآت النووية والصاروخية في البلاد، وخاصة تلك الموجودة تحت الأرض.

وأضاف أنه "منذ العام الماضي، تزايدت الإجراءات الأمنية في هذه المواقع بشكل كبير"، في إشارة إلى تشديد الإجراءات، بعد ما وصفته السلطات الإيرانية بمحاولة إسرائيل تخريب البرنامج الصاروخي الإيراني في عام 2023. وفي إسرائيل لم يعلقوا قط على هذا الأمر.