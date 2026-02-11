“الموت لخامنئي”.. إقالة صحفي إيراني بعد هتاف صادم على الهواء مباشرة

في حادثة غير معتادة على الهواء مباشرة، قال مراسل التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم (الأربعاء) على ما يبدو عن طريق الخطأ عبارة "الموت لخامنئي" خلال كلمته الختامية، بدلاً من "الموت لإسرائيل والموت لأمريكا". جاء ذلك أثناء إشارته إلى الذكرى السنوية للثورة الإسلامية عام 1979 في مدينة زاهدان جنوب شرق إيران.

هيئة البث الرسمية ردت بسرعة: مدير البث الإقليمي أُقيل، وعدد من أفراد الطاقم تم استدعاؤهم لتحقيق تأديبي على خلفية الحادثة. الحادثة أثارت صدى واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي وذُكرت كتذكير للتوتر السياسي الحساس في البلاد، حيث يُعتبر أي تعبير مسيء تجاه الزعيم الأعلى مسألة بالغة الخطورة.

كما هو معلوم، امتلأت اليوم الشبكات الإيرانية بتوثيقات من المسيرات التي تُقام حالياً في جميع أنحاء إيران بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للثورة الإسلامية، المعروفة باسم "22 بهمن".

هذه المسيرات الاحتفالية لا تقتصر على إظهار الدعم للنظام، إذ وفقًا للتوثيقات التي نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، تم وضع في المكان عرض بصري لصواريخ إيرانية، وإلى جانبها حطام يُدعى أنه يعود لطائرات مسيرة إسرائيلية بقيت بحوزتهم منذ العملية الاسرائيلية. توثيقات إضافية نشرها مستخدمون إيرانيون تظهر أيضًا مواطنين يحرقون أعلام إسرائيل وأعلام الولايات المتحدة.

المنظمون وضعوا في المكان توابيت وهمية تحمل علم الولايات المتحدة وصور لقادة عسكريين كبار في الجيش الأمريكي، من بينهم رئيس الأركان رندي جورج وقائد القيادة المركزية براد كوبر، حيث يلتقط أنصار الحكومة صورًا معهم.

متظاهرون في طهران أضرموا النار في تمثال بعنوان "بعل"، المصوَّر مع نجمة داود، وصورة للرئيس ترامب وشخصية شيطانية، وهم يهتفون "الموت لإسرائيل". يُذكر بعل، الإله الكنعاني القديم، كثيراً في إيران كرمز للشر.

في هذه المسيرات يشارك ليس فقط المواطنون، بل أيضاً كبار المسؤولين الإيرانيين، من بينهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قائد قوة القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف.