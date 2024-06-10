تقرير:غالانت سيصوت ضد الترويج لقانون التجنيد: "أولئك الذين يمثلون الجنود لا يمكنهم دعم القانون"

قرر وزير الأمن الإسرائيلي يوأف غالانت، الحضور إلى الجلسة العامة للكنيست، التي ستعقد في وقت لاحق من اليوم الإثنين، التصويت ضد اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشروع قانون خفض سن الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية لليهود المتشددين من 26 عاما إلى 21 عاما، كما أوضح بالفعل في تصريحاته العامة السابقة. "ولم تتضح بعد عواقب خطوة غالانت الدراماتيكية، وما هي العقوبة التي قد ينالها - والأشد قسوة هو الإجراء الذي تم اتخاذه ضده بالفعل - الفصل من وزارة الأمن".

وقال مسؤولون سياسيون كبار في وقت سابق من ، صباح اليوم الإثنين، إن "هناك علامة استفهام تحوم حول تصويت بعض أعضاء الليكود الذين تحدثوا بالفعل ضد القانون، وأوضحوا أنهم سيجدون صعوبة في دعمه في شكله الحالي - بما في ذلك غالانت بالطبع" وقال غالانت في محادثات مغلقة إن "أولئك الذين يمثلون الجنود لا يمكنهم دعم القانون"موضحا "هذه ليست مسألة سياسية، يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى المزيد من المقاتلين في الكنيست - بعضهم لم يعترف بذلك علانية، يفكرون في عدم الحضور للتصويت"

ويأتي قرار غالانت، من بين أمور أخرى، بعد أن قال له رئيس معسكر الدولة، بيني غانتس، في خطاب الاستقالة: "يوآف، أنت قائد شجاع وحازم، وقبل كل شيء، وطني، في هذا الوقت، القيادة والشجاعة لا تعني فقط قول ما هو صواب - ولكن فعل ما هو صواب"

ومن جهته أعلنت عضو الكنيست تالي غوتليب على حسابها في منصة"إكس" التصويت لصالح تطبيق قانون التجنيد قائلة: "الأشخاص المضطربون مثلك، إذا ترددت للحظة في معارضة قانون التجنيد، فإن الغرباء الذين وضعتهم على عتبة بابي أقنعوني بالتصويت لصالحه. لن تقودوني ولن تحاولوا إرهابني"واشارت غوتليب إلى احتجاج منتدى "التجنيد من أجل الوحدة" المكون من أهالي ثكلى وعائلات جنود احتياط ومثقفين، الذين وضعوا "أكاليل الجنازة" على من أسموهم "الوافدين في الصف" عند مدخل المدارس، ومنازل أعضاء الائتلاف، ومن بينهم وزير الخارجية يسرائيل كاتس، ووزير الداخلية موشيه أربيل، ويوليو إدلشتاين، وحنوك ميلبيتسكي، وموشيه سعادة، وتالي غوتليب وآخرين.، وتابعت "وفرنا على أعضاء الكنيست المؤيدين لقانون الإعفاء الجهد وأعددنا لهم الأعضاء الأجانب حتى يتمكنوا من استخدامها في الحدث التالي الذي سيتم فيه انتهاك أمن المواطنين الإسرائيليين بسبب قرارهم بدعم القانون".