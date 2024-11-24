بعد مقتل الحاخام تسفي كوجين: صدور تعليمات خاصة للإسرائيليين المقيمين في الإمارات

أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزارة الخارجية اليوم عن مقتل مبعوث حاباد إلى الإمارات، الحاخام تسفي كوجين، وفي إعقاب ذلك حدد مجلس الأمن القومي توصياته للإسرائيليين الذين يمكثون في الإمارات، وأوصت من تجنب الرحلات الغير ضرورية.

وأضافت أن "تحذير السفر الساري في الإمارات هو بالمستوى الثالث (التهديد المعتدل) ، وبناء عليه نوصي بتجنب السفر غير الضروري إلى الوجهة وندعو المقيمين في الإمارات إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة" وبناء على ذلك يوصى تجنب السفريات غير الضرورية ويوصي الإسرائيليين اتباع التعليمات التالية:

1. تجنب الذهاب إلى المصالح التجارية، أماكن التجمعات والترفيه المرتبطة بالسكان الإسرائيليين واليهود.

2. الحفاظ على اليقظة المتزايدة في الأماكن العامة (بما في ذلك المطاعم والفنادق والحانات وغيرها).

3. تجنب إضفاء الطابع الخارجي على الرموز الإسرائيلية.

4. التعاون مع قوات الأمن المحلية في الانصياع لتعليماتها والإبلاغ الفوري في حال تعرضك لنشاط عدائي.

5. تجنب نشر تفاصيل السفر على شبكات التواصل الاجتماعي ونشر الصور وتفاصيل الزيارة قبل الرحلة وفي الوقت الفعلي" بما في ذلك المجموعات المختلفة التي تركز على السياحة في الخارج. يوصى عمومًا بقفل الملفات الشخصية في الشبكات الاجتماعية وتجنب مشاركتها.

6. ينصح زوار الدولة بتقليل الحركة المرورية والبقاء في المناطق الآمنة.