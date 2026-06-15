بن غفير يهاجم اتفاق ترامب: لا يلزم إسرائيل ولن يقيّد قراراتها

الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يثير نقاشًا حادًا في إسرائيل، وحتى بعض أعضاء الائتلاف والحكومة تفرغوا هذا الصباح (الاثنين) للرد عليه. كتب الوزير إيتمار بن غفير في تغريدة نشرها: "اتفاق ترامب لا يُلزمنا. إسرائيل ليست خاضعة للولايات المتحدة، نحن دولة مستقلة وذات سيادة".

أعرب الوزير عن استيائه من التفاهمات بين إيران والولايات المتحدة: "في كل مرة خضعنا فيها لضغط دولي على حساب أمن إسرائيل، دفعنا ثمناً دموياً بفائدة. كان هذا صحيحاً في اتفاقيات أوسلو، وكان صحيحاً في اتفاق لبنان عام 2006، وكان صحيحاً خلال كل فترة الاحتواء في غزة التي انفجرت في وجوهنا. شعب الخلود عاد إلى وطنه فخوراً وقوياً ولا ينوي بعد الآن أن يحني رأسه أمام الأعداء. انتهت الأيام التي كان فيها اليهودي يتلقى الضربات ويتحملها بصمت. لن يتكرر هذا أبداً!".

https://x.com/i/web/status/2066392115027050781 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

"نحن ممتنون للرئيس ترامب، ومع ذلك فإن دولة إسرائيل ليست جمهورية موز. في لحظات تاريخية يجب اتخاذ قرار تاريخي. موقفي واضح: نحن لسنا شركاء في هذا الاتفاق الذي لا يهتم بأمننا، وهو لا يلزمنا بأي شكل من الأشكال. لا يجوز لنا التنازل عن أقل من تفكيك حزب الله، لا يجوز لنا الانسحاب من أي أرض احتلها مقاتلونا وطهروها من بنى الإرهاب، لا يجوز لنا العودة إلى وضع يجلس فيه آلاف الإرهابيين على أسوار مستوطنات الشمال، وبالتأكيد لا يجوز لنا أن نصمت لحظة واحدة أمام إطلاق النار باتجاه دولة إسرائيل"، أضاف.

كما تطرق الوزير ميكي زوهر إلى الاتفاق في مقابلة مع هيئة البث الرسمية "كان": "إذا هاجمت إيران إسرائيل، ستتلقى ضربة سيكون من الصعب عليها التعافي منها. قدراتها مقابل إسرائيل محدودة. الشيء الوحيد الذي أقلق إسرائيل هو السلاح النووي، وقد سمعنا بوضوح أنه لن يكون لإيران سلاح نووي. إذا حصلت إيران على سلاح نووي، إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي. إذا لم يكن لديها سلاح نووي، تكون إسرائيل قد حققت الهدف الذي وضعته لنفسها".

في النهاية، تطرق الوزير إلى العلاقة بين نتنياهو وترامب وقال: "الصداقة بينهما ستزداد قوة فقط. من المتوقع أن تكون هناك المزيد من المفاجآت حتى الانتخابات، وسيضطر الكثير من الناس إلى أكل قبعاتهم في الفترة القريبة. ترامب يحب نتنياهو ويحب إسرائيل".