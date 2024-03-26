سوريا: مقتل تسعة اشخاص من بينهم قيادي إيراني في غارات يرجّح أنها أميركية استهدفت محافظة دير الزور بشرق البلاد

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تسعة عناصر من الفصائل الإيرانية قتلوا في ضربات جوية مجهولة استهدفت محافظة دير الزور بشرق سوريا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، نفذتها طائرات حربية مجهولة طالت فيلّا في حي الفيلاّت بمدينة دير الزور وتستخدم كمقر للاتصالات من قبلهم»، مشيراً إلى أن "العدد مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 20 جريحا" وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

بدورها، ذكرت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية أن طائرات أميركية هي التي شنت الغارات على عدة مناطق في دير الزور مخلفة قتلى وجرحى ودمار كبير في المواقع المستهدفة. وقالت المصادر لوكالة الأنباء الالمانية إن «طائرات أميركية شنت 10 غارات استهدفت دير الزور ومدينة الميادين ومدينة البوكمال وبلدتي الصالحية والسويعية».

كما أشار إلى أن طائرات مجهولة نفذت غارات على مواقع الفصائل الإيرانية في محافظة دير الزور، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

واستهدفت الطائرات المجهولة مزارع الميادين ومقرين للميليشيات في مدينة البوكمال ومقرا قرب منطقة العباس، واستهداف مقر بحي الفيلات في مدينة دير الزور.

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