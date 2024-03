مسؤولون إسرائيليون: "المغرب أول من أدخل المساعدات برا إلى غزة عبر الطريق البري"

أكد مسؤولون إسرائيليون، على أن "المغرب أول من أدخل المساعدات إلى الفلسطينيين برا عبر الطريق البري الذي تم إنشاؤه من طرف الجيش الإسرائيلي، وسيسمح للمصريين والأردنيين بذلك لاحقا" وأشاروا إلى" 6 شاحنات محملة بالمساعدات دخلت القطاع"، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل".

https://twitter.com/i/web/status/1767765400169648402