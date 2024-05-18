شيخ لبناني يقتل شخصا أوقف سيارته أمام مسجد... تفاصيل جديدة عن الواقعة وعن علاقته بحزب الله ونصر الله

تطرق موقع "العربية" الى تفاصيل جديدة حول واقعة إطلاق رجل الدين اللبناني المعمم النار على رجل وقتله بعد إشكال على موقف سيارات أمام مسجد بلدة البياض قضاء صور في جنوب لبنان، كما انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي.

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وذكر الموقع أن إشكالا وقع بين رجل دين يدعى شكيب بزون السيد من بلدة دير عامص مع شخص يدعى عبد الرضا فقيه، ما تسبب بمقتل الأخير على يدي رجل الدين، ووفقا للموقع كان الشيخ بزون السيد زوج شقيقة زوجة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قبل أن ينفصلا بعد فترة قصيرة من الزواج.

وتداولت التقارير والمواقع أن الإشكال وقع على خلفية موقف سيارات، وبسبب الخلاف أطلق الشيخ بزون السيد النار تجاه عبد الرضا فقيه لأنه أوقف سيارته أمام المسجد ما تسبب بوفاته فور وصوله الى المستشفى قبل أن يفر الشيخ بزون مطلق الى جهة مجهولة، لكن تم توقيفه لاحقا من قبل شعبة المعلومات في قوة الأمن الداخلية جنوب لبنان.

ويخضع رجل الدين حاليا الى تحقيقات السلطات الأمنية المختصة، وأشارت المصادر الخاصة للموقع أن الشيخ أطلق النار على فقيه من سلاح كلاشينكوف وليس من مسدس حربي كما تم تداوله في مواقع التواصل، وأن أسباب الإشكال أبعد من "خلاف" على سيارة وإنما لأسباب خاصة مختلفة.

وذكرت المصادر الخاصة أن الشيخ بزون السيد "حاد الطباع وسريع الغضب، وهذا من الأسباب الرئيسية لإبعاده عن مناسبات دينية خاصة".

وعن علاقته بحزب الله ، أوضحت المصادر أن الشيخ بزون السيد مناصر لحزب الله وكان من الشيوخ الذين زاروا سوريا بأوقات سابقة بطلب من حزب الله لتقديم الدروس الدينية لمقاتلي الحزب هناك، وذلك في إطار جولات نظمها حزب الله لمشايخ محسوبين عليه لتقديم دروس ومحاضرات دينية للمقاتلين في سوريا.