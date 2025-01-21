"ضيف الشيخ محمد بن زايد": رئيس حزب شاس آرييه درعي يزور الإمارات

زار رئيس حزب شاس ارييه درعي بداية الأسبوع أبو ظبي كضيف رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ محمد بن زايد، يدور الحديث عن أول زيارة رسمية لرئيس حزب شاس الى دولة الإمارات العربية.

ووفقا للبيان الصادر عن رئيس شاس قيل :"الدعوة للزيارة وصلت الى الحاخام درعي قبل أكثر من عام، لكن بسبب اندلاع الحرب، قام بتأجيل الزيارة. حاليا، بعد الهدنة النسبية في القتال، وصل الحاخام درعي الى دولة الإمارات بهدف تعميق التعارف والتحدث مع المسؤولين المحليين على عدد متنوع من القضايا الإقليمية".

يشار الى أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، اجتمع اليوم مع رئيس حكومة قطر محمد آل ثاني على هامش منتدى دافوس الاقتصادي. وصرح هرتسوغ في بيان :"رئيس حكومة قطر شدد على التزامه بتنفيذ كل مراحل الصفقة. وشارك الرئيس الإسرائيلي بمشاعر التأثر التي شعر بها الجميع في إسرائيل مع الإفراج عن المختطفات الثلاث رومي، دورون وإميلي بداية الأسبوع".