تقارير لبنانية: "الموساد وراء اغتيال الصراف محمد سرور في جنوب لبنان"

قال وزير الداخليّة اللبناني بسّام المولوي في موقع النشرة اللبناني إن التحقيقات في مقتل الصرّاف محمد سرور ولدت الانطباع بأن الموساد الإسرائيلي هو من يقف وراء مقتل سرور بناء على وضع الجثة فقد وجد سرور مصاباً بـ7 رصاصات في رجله ويده قبل أن يُقتل، وهو ما يدعو إلى الترجيح بأنه خضع للتحقيق أو الاستجواب من قبل الجهة التي قتلته.

وأشار الى أننا "نتابع التحقيقات ونحلّل ونتابع الهواتف، وقد نصل إلى المطار لمعرفة الدخول والخروج".

وبحسب مصدر أمني لبناني، فقد عمل سرور في المؤسسات المالية التابعة لحزب الله. وفي آب/ أغسطس 2019، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه مع العديد من الأشخاص الآخرين المتورطين في المساعدة في تحويل الأموال من إيران وتقديم الدعم لكتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس.

وفقا لعائلة سرور، فقد اختفى الرجل قبل ستة أيام من العثور على الجثة. وذكرت التقارير أنه تم العثور على مبلغ مالي بقرب الجثة ولم يأخذه القتلة. وذكر تقرير في صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن إسرائيل سبق أن استجوبت معتقلين من قطاع غزة والسلطة الفلسطينية لمعرفة ما إذا كانوا يعرفون سرور، بعد أن تبين أن متجره كان يستخدم لتحويل الأموال إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.