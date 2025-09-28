مايك هاكابي في زيارة تاريخية الى مصر سيناقش بها هذه القضايا

من المتوقع أن يزور السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هكابي، القاهرة خلال الأيام المقبلة، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين المصريين. جاء ذلك وفقا لما صرح به متحدث باسم السفارة الأمريكية في القدس لصحيفة "نيويورك تايمز" مساء السبت- في ظل توتر العلاقات بين إسرائيل ومصر عقب الحرب على قطاع غزة.

وأفادت ثلاثة مصادر أمريكية وشرق أوسطية للصحيفة الأمريكية أن المحادثات ستركز على الحرب في غزة، وأن هذه أول زيارة رسمية لسفير أمريكي في إسرائيل إلى مصر منذ عقود. ومن المتوقع أن يلتقي هكابي، من بين أمور أخرى، وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.

وأفادت المصادر التي تحدثت لصحيفة "نيويورك تايمز" أنه من المتوقع أن يتناول هكابي التوترات بين البلدين خلال زيارته، وأضاف اثنان منها أن المحادثات ستتناول أيضًا الخطة الأمريكية الجديدة لإنهاء الحرب في غزة، التي عرضها الرئيس دونالد ترامب على القادة العرب والمسلمين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

انتقدت مصر العملية العسكرية التي بدأها الجيش الإسرائيلي هذا الشهر في مدينة غزة، بسبب مخاوف من أن يُجبر القتال مئات الآلاف من سكان غزة على عبور الحدود المصرية إلى شبه جزيرة سيناء.

في المقابل، أعرب مسؤولون إسرائيليون مؤخرًا لواشنطن عن قلقهم إزاء الحشد العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء، الواقعة على الحدود بين إسرائيل وغزة. وأعلنت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي، ردًا على تقارير عن حشد قوات على الحدود، أن "القوات موجودة في سيناء لحماية حدود البلاد من جميع التهديدات". كما نفت مصر ادعاء إسرائيل بأن نشر القوات هناك يُخالف اتفاقية السلام بين البلدين.