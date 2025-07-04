الخارجية السعودي:"الأولوية لوقف حرب غزة، وضرورة العودة إلى النهج التفاوضي فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني"

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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر صحافي مشترك في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن "الأولوية الآن لوقف إطلاق النار في غزة، على أن أن يكون وقفاً مستداماً ودائماً وبداية للحديث عن دولة فلسطينية، وإنهاء المعاناة الفظيعة التي يقع تحت وطأتها الفلسطينيون في غزة، وكذلك في الضفة الغربية حيث يواجهون هناك موجة من التصعيد والعنف من جانب المستوطنين"، وأكد على"ضرورة العودة إلى النهج التفاوضي فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني

وأضاف "السعودية تثمن التوافق مع روسيا حيال القضية الفلسطينية، وتؤكد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإيجاد حل دائم وعادل يضمن تمكين الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة".

وأوضح أنه أكد خلال مباحثاته مع نظيره الروسي على أهمية تسوية الخلافات عبر الوسائل السلمية وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية بين الدول، سواءً داخل منطقة الشرق الأوسط أو خارجها، "انطلاقاً من حرص المملكة على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي"، وقال إن "الأولوية الآن يجب أن تكون مركزة على وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى ما تعانيه السلطة الوطنية الفلسطينية من تضييق إسرائيلي. وتابع: "الأولوية الآن لوقف إطلاق النار في غزة، وأن يكون وقفاً مستدامأً ودائماً، وأن يكون هذا بداية للحديث عن دولة فلسطينية"، محذراً من أن عدم تحقيق ذلك يعني "تأجيل المشاكل والصراعات إلى وقت قد يكون الوضع أصعب وأدهى".

وأضاف "نرى أن الحل المستدام الوحيد والمنطقي والعادل هو قيام الدولة الفلسطينية لتحتضن الفلسطينيين، وهذا هو السبيل لتعايش الفلسطينيين والإسرائيليين".