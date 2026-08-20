أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة نجاح جهود وساطتها بين روسيا وأوكرانيا في إتمام عملية تبادل جديدة للأسرى، شملت 206 أسرى من الجانبين، في أحدث خطوة ضمن مساعي أبوظبي للتخفيف من التداعيات الإنسانية للحرب المستمرة بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان صدر في أبوظبي، إن العملية تضمنت تبادل 103 أسرى روس مقابل 103 أسرى أوكرانيين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الأسرى الذين شملتهم عمليات التبادل التي تمت بوساطة إماراتية إلى 7,997 أسيرًا.

26 وساطة إماراتية منذ اندلاع الحرب

وثمّنت وزارة الخارجية الإماراتية تعاون روسيا وأوكرانيا في إنجاح جهود الوساطة، مشيرة إلى أن البلدين يقدّران حرص الإمارات على دعم المساعي الرامية إلى التوصل إلى حلول للأزمة بينهما.

وأوضحت الوزارة أن نجاح عملية التبادل الأخيرة يرفع عدد الوساطات الإماراتية التي تمت خلال الأزمة إلى 26 وساطة، مؤكدة أن هذه الجهود تستند إلى العلاقات التي تربط أبوظبي بكل من موسكو وكييف.

أبوظبي تؤكد مواصلة جهودها

وأكدت وزارة الخارجية أن الإمارات ستواصل جهودها لدعم المبادرات الهادفة إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مع التركيز على الحد من التداعيات الإنسانية للحرب، وفي مقدمتها أوضاع الأسرى واللاجئين.

وتأتي عملية التبادل الجديدة في إطار سلسلة من الجهود الإنسانية التي تقودها الإمارات بين روسيا وأوكرانيا، في وقت لا تزال فيه المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب تواجه تحديات سياسية وميدانية معقدة.