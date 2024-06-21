تقرير: استقالة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية

كشف ثلاثة أشخاص مطلعين أن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية أندرو ميلر، استقال هذا الأسبوع، وصرح ميلر لزملائه، اليوم الجمعة، أنه قرر ترك وظيفته، واستشهد بعائلته قائلا إنه "لم يرهم إلا نادرا مع الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر في قطاع غزة" وتابع "لولا تلك المسؤوليات، لكان يفضل البقاء في وظيفته والنضال من أجل ما يؤمن به، بما في ذلك تلك المجالات التي اختلف فيها مع سياسة الإدارة"، بحسب "واشنطن بوست".

وميلر هو أكبر مسؤول أميركي يستقيل حتى الآن وتركز محفظته على القضايا الإسرائيلية الفلسطينية.

وتأتي استقالة ميلر،(لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا)، وسط إحباط متزايد داخل وخارج الحكومة الأمريكية بشأن العدد الكبير من القتلى المدنيين في الحرب والمخاوف بين البعض من أن التأثير على شؤون السياسة تهيمن عليه زمرة ضيقة من أقرب مستشاري الرئيس بايدن.