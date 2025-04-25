ترامب يهدد إيران بـ"ثمن غير مسبوق إذا فشلت المحادجثالت النووية" ويقول إنه "مستعد للقاء خامنئي"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، في مقابلة مع مجلة "تايم"، إن "التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران ممكن دون اللجوء إلى ضربة عسكرية"، لكنه وجه تحذيرا شديدا لطهران، وتابع "إذا اقتربت إيران من الأسلحة النووية خلال ولايتي الثانية فإنها ستدفع ثمناً غير مسبوق في التاريخ ــ ثمن لن ننساه".

وأكد ترامب على أنه "مستعد للقاء الرئيس الإيراني، مسعود بزيشكيان، أو المرشد علي خامنئي"، فيما تجري بلاده مفاوضات مع الجانب الإيراني حول الملف النووي. وقال في إطار إجابته على سؤال حول استعداده للقاء أعضاء القيادة العليا في إيران بعد بدء المفاوضات المباشرة بين البلدين "بالطبع".

إلا أنه لم يستبعد في الوقت عينه أن تدعم بلاده إسرائيل في أي صراع عسكري محتمل مع طهران، رغم قوله إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يجره إلى الحرب". وشدد على أنه يفضل الاتفاق مع طهران على خوض حرب معها.

وقال البيت الأبيض إن ترامب ملتزم بممارسة "أقصى قدر من الضغط" على طهران، بما في ذلك العقوبات والتدابير الإضافية، لمنعها من الحصول على أسلحة نووية. "آمل أن نتوصل إلى اتفاق، ولكن من الممكن أن نضطر إلى توجيه ضربة. لن تمتلك إيران سلاحًا نوويًا".

فيما يتعلق بعلاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نفى ترامب أن يكون قد عرقل هجومًا إسرائيليًا على إيران: "هذا غير صحيح. لم أمنعهم، لكنني لم أُسهّل عليهم الأمر أيضًا. قلت إنني أُفضّل التوصل إلى اتفاق على الهجوم، لكنني منحتهم الخيار". وأضاف أنه لا يخشى أن "يجره نتنياهو إلى حرب مع إيران". عندما سُئل عن احتمال نشوب صراع، وضّح ترامب موقفه قائلاً: "لن ننجرّ إليه، ولن نتردد. إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسأنضم إليه بكل سرور - سأقود الحملة".

بدأت الجولة الثانية من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المنصرم في روما. وتجري هذه المفاوضات غير المباشرة بين ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب، وعباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني. وتحدث ترامب مع نتنياهو يوم الثلاثاء الماضي حول هذه المفاوضات والوضع في غزة. بعد المكالمة، نشر الرئيس الأمريكي على موقع "تروث سوشيال": "ناقشنا عدة قضايا، بما في ذلك إيران والتجارة بين بلدينا. كانت المحادثة جيدة جدًا؛ نحن على وفاق في جميع القضايا".