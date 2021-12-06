وزير الأمن الإسرائيلي: أوعز برفع حالة التأهب في جميع معابر الضفة الغربية

يأتي هذا التطور في خضم ارتفاع في عدد ما تُسمى بهجمات “الذئب الوحيد” التي ينفذها فلسطينيون ضد الإسرائيليين

أكد مكتب وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أن نقاط التفتيش في جميع أنحاء الضفة الغربية ستكون في حالة تأهب قصوى يوم الاثنين في أعقاب هجوم دهس في وقت سابق من الصباح أصيب فيه حارس أمن بجروح خطيرة.

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وقال غانتس في تغريدة له على تويتر: "بعد الأحداث الأخيرة، أوعزت برفع حالة اليقظة والتأهب في جميع المعابر" في إشارة إلى إصابة حارس أمن إسرائيلي بجروح خطيرة، فجر الإثنين في عملية دهس نفذها فلسطيني عند حاجز طولكرم.

يأتي هذا التطور في خضم ارتفاع في عدد ما تُسمى بهجمات “الذئب الوحيد” التي ينفذها فلسطينيون ضد الإسرائيليين وتصعيد التوتر بشكل عام، حيث أنه في غضون أقل من ثلاث أسابيع كانت هناك خمس هجمات.

يشار إلى أن الحادث، جاء بعد يوم تقريبا من قيام فلسطيني بطعن مدني يهودي في هجوم طعن مفترض وقع أمام باب العامود في البلدة القديمة بالقدس، قبل أن يقوم شرطيان من حرس الحدود بإطلاق النار عليه وتحييده.